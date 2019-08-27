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حاتم خاطر يدعو شباب القارة للمشاركة في جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:25 م
صدى البلد
أماني نوار
دعا الدكتور حاتم خاطر رئيس قمة فينجر برينت مؤسس مؤسسة تروس مصر للتنمية، شباب القارة الأفريقية من أصحاب الأفكار والمشروعات الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة للمشاركة في جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة لدعم رواد الأعمال الأفارقة الراغبين في تحسين مستقبلهم ومستقبل الأمة والقارة الأفريقية، وذلك من خلال التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للجائزة.

وقال حاتم خاطر في تصريح له اليوم، إن إطلاق جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال يهدف إلى فتح مساحات جديدة أمام شباب القارة لتنمية مهاراتهم الإبداعية في التفكير والتخطيط والإدارة والعرض والتسويق وذلك بغرض مساعدتهم على البدء في تنفيذ مشروعاتهم أو تطوير أعمالهم القائمة، مشيرًا إلى أن الجائزة أطلقت من أجل تعزيز أواصر العلاقات الأفريقية الأفريقية كما أنها تعد القناة الأولى من نوعها في القارة التي تسعى لتبادل الخبرات والثقافات بين شباب القارة لا سيما رواد الأعمال وهو ما يسعى إلى تنمية مهارات القيادة لديهم فضلًا عن إمكانية فتح آفاق لتحقيق التشابك والتكامل بين العديد من أصحاب المشروعات التي تجمع شباب من دول مختلفة من المتنافسين في الجائزة.

وتابع، إن الجائزة تعد واحدة من أهم مخرجات وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة القادة المصريين فينجر برينت والذي عقد مارس الماضي وسط حضور دبلوماسي عربي وأفريقي وبمشاركة ورعاية أكثر من 9 وزارات مصرية وحضور أكثر من 1500 شخص يمثلون مختلف الشركات والقطاعات التنموية والشباب وكذلك المؤسسات المالية وحاضنات الأعمال الداعمة لرواد الأعمال.

وواصل رئيس قمة فينجر برينت، إن جائزة أفريقيا أطلقت بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي سوف يلقي بظلاله على تحقيق طفرة تنموية في القارة على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، خاصة وأن الجائزة أطلقت تحت رعاية عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الداعمة لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التعاون والترابط مع أصدقائنا في جميع البلاد الأفريقية وعلى كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.

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