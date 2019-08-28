تداول 281 شاحنة و466 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 281 شاحنة بضائع و466 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 71 شاحنة و18 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية وعلى متنها 53 شاحنة و91 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس خمس سفن وهى امانة،القاهرة،النوى اكسبريس،Ocean galaxy،Aroma 2 وعلى متنها 16 شاحنة و19 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة،النوى اكسبريس،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 76 شاحنة و138 سيارة.





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 16 شاحنة و4 سيارات فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة وسيارتين وغادرت السفينتان سينا وايلة وعلى متنها 34 شاحنة و60 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 134 سيارة ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة أمنية .