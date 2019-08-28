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حوادث

بشرى سارة.. مجلس الدولة يحدد قواعد ضم الخمس علاوات للمحالين إلى المعاش

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:07 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

وأوضحت الجمعية أنه لن يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠% سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ % إلي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدت حكمًا قضي بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

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