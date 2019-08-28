لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية.. تعرف على الكليات المتاحة والحدود الدنيا

يترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019، انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني وظهور النتيجة والذي من المقرر أن تظهر بعد يوم أو اثنين من غلق باب التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.



ويتطلع طلاب الشهادات الفنية ألا يختلف الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي في تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 ، آملين أن ينخفض هذا العام، ويقوم الطلاب حاليا بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



ويتم إدخال الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنيه 2019، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، بينما يتم التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات على مدار الـ 24 ساعة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً آخر يوم في التسجيل.



وننشر لكم عبر كل رابط بيان بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية الزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات 2018/2019:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/default.aspx



لحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات لعام 2018

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/Limits/2018/5.htm



الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/Limits/2018/6.htm