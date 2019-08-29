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فن

اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:27 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
أحمد إبراهيم
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بـ آية قرآنية.. ريهام سعيد تعلق على إيقافها عاما عن العمل الإعلامى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد آية قرآنية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد قوله تعالى "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

بـ ملابس كاجول.. مفيدة شيحة تبهر متابعيها ..شاهد
نشرت الإعلامية مفيدة شيحة صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

هند صبرى فى افتتاح مهرجان فينيسيا: فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية ..صور
نشرت الفنانة هند صبرى مجموعة من الصور من افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دروته الـ 76 وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

مين دى.. ياسمين صبرى تعلق على صورتها ..شاهد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام".

وعلقت ياسمين صبرى على الصورة "مين دي !!اختلاف لون العدسة ممكن يديكي ستايل و لوك مختلف. مجموعة الياسمين اللون: ملاكيت :".

بعد الهجوم عليه بسبب تعريه.. محمد رمضان يستعد لـ أسد أسود ..فيديو
كشف الفنان محمد رمضان عن مشروعه السينمائى المقبل الذى من المقرر أن يبدأ التحضير إليه فى الفترة القليلة المقبلة.

وقال محمد رمضان خلال استضافته في برنامج TheInsider بالعربي "أستعد لتصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وهو بعنوان "أسد أسود"، من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب، وأن الغناء لم ينَل من مشواره السينمائى، ولكن التمثيل والغناء يندرجان تحت مظلة واحدة وهي امتاع الجمهور".

بالبشكير أسما شريف منير وزوجها علي الفراش في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها الفنان محمود حجازي عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت اسما شريف منير وهي في جلسة تصويرية مع زوحها محمود حجازي ب البشكير علي السرير داخل غرفتهم وفيما ظهر محمود حجازي وهو يقرا بالجورنال وامامهم الفطور الي السرير.

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