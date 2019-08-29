اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

بالبشكير أسما شريف منير وزوجها علي الفراش في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها الفنان محمود حجازي عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت اسما شريف منير وهي في جلسة تصويرية مع زوحها محمود حجازي ب البشكير علي السرير داخل غرفتهم وفيما ظهر محمود حجازي وهو يقرا بالجورنال وامامهم الفطور الي السرير.