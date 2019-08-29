الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 مواطنا فلسطينيا بينهم فتاة من محافظات الضفة الغربية.



وذكر نادي الأسير - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من محافظة الخليل، واثنين من بيت لحم، واثنين من شمال القدس، ومواطنا واحدا من بلدة يعبد في محافظة جنين.



فيما جرفت آليات الاحتلال أراضي في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم؛ لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم (60)، كما نصبت القوات كاميرات مراقبة غرب المدينة.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن أعمال التجريف ستسلب العشرات من الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، وذلك في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة، وآخرها كانت قبل ثلاثة أيام بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية.



ومن جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد كوادر الحركة في الخليل اليوم، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا.

وأكد الجاغوب، في تصريح، أن الحركة ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار الحركة.

