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مرأة

بـ كاش مايوه أسود .. إنجي خطاب تشعل إنستجرام .. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:57 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
القسم الميدانى
نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت إنجي خطاب بكاش مايوه ومرتدية نظارة وشعرها منسدلا على كتفيها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر -- قلبى والله -- الصورة تجنن

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة.

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