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حوادث

تنفيذ 7042 أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 235 محكوما عليهم و19 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

وكانت تعليمات طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائى بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

واستهدفت الحملة مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 235 محكوما عليهم بإجمالى 7042 حكما منفذة منها 1060 حكم حبس وتحصيل 19650 جنيها غرامات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 239 مخالفه متنوعة و40 قضية تموينية تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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