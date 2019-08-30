ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طحينة ومخللات.. ضبط 13 طن أغذية فاسدة في الإسكندرية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:52 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري بمختلف أحياء الإسكندرية، وذلك للتأكد من صلاحية للسلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

واستهدفت الحملة مصنع طحينة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وآخر للمنظفات الصناعية بقسم شرطة برج العرب، ومعمل مخللات بمنطقة العامرية، ومخزن مواد غذائية بالمنتزه.

وتبين من الفحص أن جميع المنشآت تدار دون ترخيص، وتقوم بتصنيع وحيازة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت مباحث التموين 6 أطنان و800 كيلو جرام من المخللات وملح الطعام والخل معبأة داخل براميل بدون أي بيانات، وغير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط 7072 عبوة منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، فضلا عن طن و242 كيلو جرام شيكولاتة وحلوى جافة فاسدة.

وفي منطقة المنتزه، أسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان و434 كيلو جرام طحينة"منتج نهائي" وطن و650 كيلو جرام سمسم وعسل بإجمالي 5 أطنان و84 كيلو جرام، بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر.

تحررت المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام 138 طن أغذية فاسدة في حملة على الأسواق بالشرقية

العثور على سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالمرج

إعدام 800 كيلو جرام أغذية فاسدة.. حصيلة حملة لـ الصحة على أحد المصانع بـ 6 أكتوبر

تفاصيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية..جثة عارية متفحمة و75 صورة.. ضمن الأحراز والتأجيل لـ 15 سبتمبر

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التدخين كاد أن يقتله.. إصابة المنتج هاني محروس بوعكة صحية خطيرة

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

بعد تعرض عمرو زكي لحادث خطير.. قصة هدف لن تنساه الجماهير لـ بلدوزر الكرة المصرية

موعد مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة والأرجنتين فى كأس العالم

في زيارته الثالثة.. السيسي يفتح 3 ملفات هامة مع أمير الكويت

الإيجار القديم وجمال عبد الناصر.. كيف بدأت قصة القانون الذي ذبح الملاك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء