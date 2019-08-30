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بطريقتهم الخاصة.. بلاك تيما يغنون baby shark.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:25 م
بلاك تيما
بلاك تيما
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أمير صلاح الدين، أن السر في تسمية فريقهم الغنائي «بلاك تيما»، هو مقترح من صديقهم الصحفي؛ وتم اضافة كلمة بلاك لانهم ثلاثة أعضاء لونهم أسمر لأصولهم النوبية.

وقدم الفريق خلال استضافته مع الإعلامية «منى الشاذلي»، خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ مجموعة كبيرة من الاغاني سواء كانت خاصة بهم أو أغاني من التراث النوبي أو شعبية تم غناؤها بأسلوبهم.

ومن الاغاني التي قدمها أغنية الأطفال الشهيرة baby shark، وأغنية الكارتون الشهير بكار.

وجاءت استضافة فريق "بلاك تيما" الغئائي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الفريق واطلاق أولى أغانيهم.

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