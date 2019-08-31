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مرأة

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:28 ص
ولاء الشريف
ولاء الشريف
هاجر هانئ
شاركت الفنانة ولاء الشريف، بطلة مسلسل أبو عروسة، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من حفل خطوبتها.

أطلت ولاء الشريف فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان بينك، أتسم الجزء العلوى من التصميم بقماش الدانتيل الناعم، فيما جمع أيضا بين البساطة والرقى.

وأكملت بطلة مسلسل أبو العروسة إطلالتها ببعض الإكسسوارات الراقية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والمتناسقة مع إطلالتها، مما منحها إطلالة ناعمة وأنيقة.


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