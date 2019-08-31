تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

يحل فريق أستون فيلا ضيفا على نظيره كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويطمح أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزجيه، وأحمد المحمدي، لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على إيفرتون بهدفين في الجولة الماضية، بينما يدخل كريستال بلاس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار المفاجئ والثمين على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.



ومن المتوقع أن يشارك محمود حسن تريزيجيه كأساسي في مباراة اليوم، بعدما شارك في جميع مباريات الفيلانز الثلاث في الدروي الإنجليزي هذا الموسم، بينما تسيطر حالة من الغموض على موقف أحمد المحمدي من المشاركة بعدما جلس بديلا في آخر مباراتين للفيلانز.



ويلتقي اليوم أيضا في نفس الجولة ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد، وليستر سيتي مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع برايتون، ونيوكاسل مع واتفورد، ووست هام مع نوريتش سيتي، وتشيلسي مع شيفليد يونايتد، وليفربول مع بيرنلي.

