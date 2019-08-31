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رياضة

بعد اعتذار أسوان.. الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة وديا

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:34 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
عبدالله هشام
يواجه فريق الاسماعيلي منافسه بلدية المحلة يوم 6 سبتمبر في مباراة ودية علي ملعب الدراويش استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم الجديد 2019-2020.

وكان من المقرر أن يواجه الإسماعيلي منافسه أسوان وديا قبل أن يعتذر الأخير عن المباراة.

وحقق فريق الاسماعيلي الفوز علي المريخ البورسعيدي وديا بهدف دون رد في المباراة الودية التى أقيمت أمس على استاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الدراويش للموسم الجديد.

ولعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، حيث واجه المصرى البورسعيدى مساء الأربعاء وفاز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب القناة، ثم فاز على المريخ بهدف دون مساء الجمعة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل.

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