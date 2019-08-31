السفير المصري في وارسو: مصر مقصد سياحي عالمي ونقطة جذب للمستثمرين البولنديين

أكد السفير حسام القاويش، سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، على حرص السفارة المصرية في وارسو على تعزيز فرص التعاون بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك العلاقات الدبلوماسية.





وأوضح القاويش في تصريحات صحفية له أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البولندية في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية.





كما بيًن القاويش أن جهود السفارة المصرية في تدعيم فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وكذا الترويج السياحي لمصر والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا للسائحين البولنديين لما تذخر به من العديد من المزارات السياحية والآثار التاريخية التي تجذب السياح من دول العالم.



