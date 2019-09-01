ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة في قضية اغتيال النائب العام لجلسة أول أكتوبر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:51 م
محاكمة
محاكمة
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، لجلسة 1 أكتوبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهمين في اغتيال النائب العام إلى 1 سبتمبر

ترشيحاتنا

اغتصبتها وهى مغمى عليها .. قاتل طفلة المنشأة: خنقتها ببنطلونها ودغدغت دماغها بقالب طوب خوفا من الفضيحة

مراسم مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في ختام زيارة استمرت يومين.. بث مباشر

صرف معاشات سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

للكبار فقط .. 8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

رسميا .. المحكمة العليا السعودية تعلن السبت غرة شهر محرم

الصحف الإنجليزية تفتح النار على محمد صلاح بسبب ساديو مانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها