اخبار الفن .. الفيل الأزرق 2 يقترب من الـ 100 مليون.. وحقيقة عمليات تجميل شيرين سيف النصر

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:ستيفن بالدوين يكشف تفاصيل حفل زفاف ابنته هايلي على جاستين بيبرتحدث الممثل الأمريكي ستيفن بالدوين عن تفاصيل حفل زفاف ابنته عارضة الأزياء هايلي بالدوين على زوجها المغني الكندي جاستين بيبر المقرر إقامته في كاليفورنيا خلال أسابيع.وقال ستيفن بالدوين في تصريحات لموقع TMZ الأجنبي إنه شخص مسيحي مؤمن لذلك يحرص على أن يكون هناك حفل زفاف في الكنيسة كي تحل البركة والسلام على زواجهما لان الزواج والارتباط ما هو إلا التزام مقدس.الفيل الأزرق 2 يقترب من حلم الـ 100 مليون جنيهحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات تعدت الـ 700 ألف جنيه أمس، السبت، ليصل إجمالي إيراداته إلى 92 مليونًا و850 ألف جنيه، ويقترب بشدة من رقم الـ 100 مليون جنيه، المنتظر تحقيقها خلال الأيام المقبلة.فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.شيرين سيف النصر تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميلنفت الفنانة شيرين سيف النصر ما تردد حول خضوعها لعمليات تجميل خلال فترة غيابها عن الساحة الفنية قائلة لـ"صدى البلد": "لا أعارض هذه النوعية من العمليات، لكني لم أخضع لها ولا أحتاج إليها".كانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض بأنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، والتي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني.رغم اعترافها بنجاحه خلال الفترة الأخيرة.. إلهام شاهين: الأكشن لا يناسبنيعبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته بعض الأفلام بالسينما خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الجمهور أصبح يميل إلى الأكشن خلال الفترة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك نجاح فيلمي الممر وكازابلانكا متابعة: "رغم نجاح الأكشن خلال الفترة الأخيرة إلا أن هذه النوعية من الأفلام لا تناسبني".وأوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص، أنها لم تحدد موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم، موضحة أنها مشغولة في الوقت الحالي بالتحضير لفيلمين هما حظر تجول وأهل العيب.مصطفى كامل: أعود للتمثيل بفيلم ومسلسلأكد الفنان مصطفى كامل لـ"صدى البلد" أنه يستعد للعودة إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال فيلم ومسلسل، قائلا: "قررت التفرغ لفني الفترة القادمة والتركيز على الغناء والتمثيل معًا وعودتي إلى السينما ستكون من خلال عام 2020 من خلال فيلم لا أريد الكشف عن أحداثه الآن ولكن دوري به سيعجب الجمهور".وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيديعلن مدير التصوير مهدي بوهليل عن وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيدى، معلقا على صورة جمعته بشيراز قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة والمبدعة والصديقة شيراز بوزيدي الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته، العائلة السينمائية في تونس في حداد".ورحلت صباح اليوم، الأحد 1 سبتمبر، المخرجة التونسية شيراز بوزيدي، وأعلن وفاتها عدد من أهل الوسط الفني في تونس، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.