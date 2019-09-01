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رياضة

لأول مرة بعد استقالته.. عامر حسين يرد على اتهامات مجاملته لـ الأهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:52 م
عامر حسين
عامر حسين
محمد السعيد
رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، على الاتهامات التي وجهت له بشأن مجاملته للأهلي خلال فترة عمله بالجبلاية.

كان عامر حسين تقدم باستقاله من رئاسة لجنة المسابقات، بعد تعيين الفيفا للجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني لتولي شئون إدارة اتحاد الكرة.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: "اتهموني بمجاملة الأهلي، وتأجيل العديد من المباريات له في الموسم الماضي، ثم اتهموني بمجاملة الزمالك، بعد تأجيل مباريات الدوري لما بعض بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذه الأمور تثبت حيادتي وعدم انحيازي لأي فريق".

وأضاف: قدمت أفضل ما لدي خلال فترة عملي في اتحاد الكرة، وأنقذت مسابقة الدوري من الإلغاء عدة مرات، وعملت ليلا نهارا من أجل إكمال بطولة الدوري ونجاحها".

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