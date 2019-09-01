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أشعل أبواق الحرب.. نتنياهو يهدد لبنان: ستدفعون ثمن الهجوم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:53 م
عاجل .. نتنياهو يهدد
عاجل .. نتنياهو يهدد لبنان : ستدفعون ثمن الهجوم
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا عن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن لبنان سيدفع الثمن بعد تفجير آلية عسكرية إسرائيلية.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان وسجلت إصابات والقوات ترد على إطلاق النار.

وكان حزب الله قد أعلن عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأعلن حزب الله قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.

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