ماتوا في ليلة العمر .. أول صور لـ محمد وسارة بعد انقلاب سيارة زفافهما بالدقهلية

حصل موقع صدى البلد على صور لـ عروسي الدقهلية بعد مصرعهما في حادث انقلاب سيارة الزفاف.



ولقى العروسان مصرعهما واثنان من أقاربهما أثناء الاحتفال بزفافهما بسيارة انقلبت على طريق منشية البدوى بالمنصورة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عروسين واثنين من أقاربهما إثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها أمام قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا.



انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن العروس سارة .م ٢٠ عاما والعريس،محمد م ا ٢٣ عاما مصابين بنزيف حاد وتوفيا داخل المستشفى، كما لفظ اثنان من اقاربهما انفاسهما الاخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



