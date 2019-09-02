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اليونان تنقل المئات من مخيم موريا للاجئين إلى البر الرئيسي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأت السلطات اليونانية اليوم الاثنين نقل المئات من طالبي اللجوء من مخيم "موريا" للاجئين الكائن على جزيرة "لسبوس" إلى منشآت بشمال اليونان.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم نقل 635 مهاجرا معظمهم من الأسر إلى منشآت بشمال اليونان، فيما من المقرر نقل أعداد أخرى في وقت لاحق اليوم.

ويعد نقل المهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي جزءا من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في 31 أغسطس للتعامل مع أعداد المهاجرين المرتفعة بالمخيم الذي تسوء به الظروف المعيشية والصحية، ويوجد في المخيم حوالي 11 ألفا من الفارين من الصراعات بالشرق الأوسط، وهو ما يعد أربعة أضعاف سعته الأصلية.

يشار إلى أن اليونان تعد بوابة أوروبا الرئيسية التي يتوجه إليها طالبو اللجوء القادمون من سوريا والعراق وأفغانستان، وتحاول اليونان وقف التدفق عبر تشديد الأمن على حدودها وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلبات لجوءهم.

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