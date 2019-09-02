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انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بشرم الشيخ

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت إدارة المنتدى الدعوة للشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات التي ستركز هذا العام على قضايا السلام والتنمية والإبداع، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى خلال موعد أقصاه ١٠ نوفمبر القادم.

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