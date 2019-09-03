اخبار الفن.. رانيا يوسف بالنقاب.. ورقصة نيرمين الفقى فى حفل عمرو دياب.. وأول ظهور لـ فجر السعيد.. حقيقة اعتزال صوفينار

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد
شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها فيديو جديد للشيخ وسيم يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر الشيخ وسيم يوسف بالفيديو وهو يتحدث عن المرض وضرورة العلاج منه وعدم السماح لأحد بأن يؤذيك بكلامه بسبب مرضك".
صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر
أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا حول قرار اعتزالها وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.
بعد تصدره جوجل .. نصيبى وقسمتك الجزء الثالث يخطف الأنظار فى الحلقات الأولى
تصدر نصيبى وقسمتك الجزء الثالث محرك البحث جوجل وذلك بعد عرض أول حلقات الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "اتفضلوا فى الصالون".
كان مسلسل نصيبى وقسمتك حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول له رغم عرضه خارج السباق الرمضانى، إلا أنه لفت الأنظار إليه كونه يتطرق إلى قضايا اجتماعية جديدة ومختلفة عن المألوف وجاءت تجربة الجزء الثانى لتشهد نجاحا أكبر من الجزء الأول، خاصة أنها اعتمدت على شكل مختلف فى الدراما، حيث يقدم المؤلف حكاية على مدار خمسة أيام وكان ذلك دافعا لتقديم نصيبى وقسمتك الجزء الثالث.
مي العيدان تعلن موعد عودة فجر السعيد إعلاميا بعد الأزمة الصحية
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن عودة صديقتها الإعلامية فجر السعيد للظهور إعلاميا لبرنامجها مرة أخرى بعد تعرضها لوعكة صحية.
بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور
تصدر النجم العالمى كيفين هارت Kevin Hart محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع اليوم، نقل على إثره إلى المستشفى، وذلك بعد إصابته بجروح بالغة فى منطقة الظهر، وذلك بعد اصطدام سيارته بسيارة شخص آخر على طريق مولهولاند السريع.
رانيا يوسف ترتدى النقاب من أجل ليلة حب .. فيديو
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن البرومو الدعائى لفيلمها الجديد "ليلة حب" والذى تظهر فيه بالنقاب عبر قناتها الجديدة على اليوتيوب.
ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد
شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها فيديو جديد للشيخ وسيم يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر الشيخ وسيم يوسف بالفيديو وهو يتحدث عن المرض وضرورة العلاج منه وعدم السماح لأحد بأن يؤذيك بكلامه بسبب مرضك".
صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر
أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا حول قرار اعتزالها وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.
بعد تصدره جوجل .. نصيبى وقسمتك الجزء الثالث يخطف الأنظار فى الحلقات الأولى
تصدر نصيبى وقسمتك الجزء الثالث محرك البحث جوجل وذلك بعد عرض أول حلقات الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "اتفضلوا فى الصالون".
كان مسلسل نصيبى وقسمتك حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول له رغم عرضه خارج السباق الرمضانى، إلا أنه لفت الأنظار إليه كونه يتطرق إلى قضايا اجتماعية جديدة ومختلفة عن المألوف وجاءت تجربة الجزء الثانى لتشهد نجاحا أكبر من الجزء الأول، خاصة أنها اعتمدت على شكل مختلف فى الدراما، حيث يقدم المؤلف حكاية على مدار خمسة أيام وكان ذلك دافعا لتقديم نصيبى وقسمتك الجزء الثالث.
مي العيدان تعلن موعد عودة فجر السعيد إعلاميا بعد الأزمة الصحية
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن عودة صديقتها الإعلامية فجر السعيد للظهور إعلاميا لبرنامجها مرة أخرى بعد تعرضها لوعكة صحية.
بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور
تصدر النجم العالمى كيفين هارت Kevin Hart محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع اليوم، نقل على إثره إلى المستشفى، وذلك بعد إصابته بجروح بالغة فى منطقة الظهر، وذلك بعد اصطدام سيارته بسيارة شخص آخر على طريق مولهولاند السريع.
رانيا يوسف ترتدى النقاب من أجل ليلة حب .. فيديو
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن البرومو الدعائى لفيلمها الجديد "ليلة حب" والذى تظهر فيه بالنقاب عبر قناتها الجديدة على اليوتيوب.
شاركت الفنانة نيرمين الفقى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو من حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى حيث تظهر وهى ترقص فى الفيديو على احدى أغانى عمرو دياب.
وعلقت نيرمين على الصورة قائلة: "من حفل عمرو دياب الساحل الشمالى".