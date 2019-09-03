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حوادث

مصرع شخص تحت أنقاض منزله في مدينة قوص

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
يوسف رجب
لقى شخص مصرعه، صباح اليوم، الثلاثاء، تحت أنقاض في منزله الذي انهار فجأة بمدينة قوص.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع شخص تحت أنقاض منزله بقوص.

من جانبها، تحاول قوات الدفاع المدني، رفع الأنقاض لانتشال الجثة من تحت الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

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