مصرع شخص تحت أنقاض منزله في مدينة قوص

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم، الثلاثاء، تحت أنقاض في منزله الذي انهار فجأة بمدينة قوص.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع شخص تحت أنقاض منزله بقوص.



من جانبها، تحاول قوات الدفاع المدني، رفع الأنقاض لانتشال الجثة من تحت الأنقاض.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.