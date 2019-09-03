ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسبب العمى.. خبراء يحذرون من تناول البطاطس المقلية بشكل مفرط

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:55 م
مراهق يتناول بطاطس
مراهق يتناول بطاطس مقلية
آية جمعة
حذر مجموعة من الخبر من مخاطر الالتزام بنوع واحد من الطعام غير الصحي وتناوله لفترة طويلة، وذلك بعد أن عانى طفل يبلغ من العمر 17 عامًا من فقدان البصر الذي أصبح من المستحيل علاجه بعد تناوله نظامًا غذائيًا يعتمد رقائق البطاطس المقلية (الشيبسي) والمقرمشات فقط.

ووفقا لشبكة الـ"بي.بي.سي" البريطانية، اهتم أطباء العيون في بريستول بالشاب بعد أن تدهورت رؤيته إلى درجة العمى.

وأوضحت "بي بي سي" أن المراهق، منذ مغادرته المدرسة الابتدائية، كان يأكل فقط البطاطس المقلية، والخبز الأبيض، إضافة إلى شرائح لحم الخنزير أو السجق في بعض الأحيان.

وحينها، كشفت الاختبارات أنه يعاني من نقص حاد في الفيتامينات وأضرار في سوء التغذية، بعدما ذهب في عمر الرابعة عشرة لزيارة طبيبه لأنه كان يشعر بالتعب.

وفي ذلك الوقت، تم تشخيص حالته على أنه يعاني من نقص فيتامين ب 12 ونصحه الطبيب حينها بتناول مكملات غذائية، لكنه لم يلتزم بها ولم يحسن نظامه الغذائي السيئ.

وبعد ثلاث سنوات، تم نقله إلى مستشفى بريستول للعيون بسبب فقدانه البصر، حسب تقارير مجلة حوليات الطب الباطني.

وقال الدكتور دينيز أتان، الذي عالجه في المستشفى: "كان نظامه المراهق الغذائي يعتمد في الأساس على رقائق البطاطس المقلية كل يوم وأحيانًا قطع من الخبز الأبيض وأحيانًا شرائح لحم الخنزير، ولم يهتم بتناول أي فاكهة أو خضراوات".


وأعاد دكتور أتان فحص فيتامين المراهق، ووجدوا أنه منخفض في فيتامين B12 وكذلك بعض الفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى؛ النحاس والسيلينيوم وفيتامين D.

وأضاف أن المراهق يعاني من الاعتلال العصبي البصري التغذوي، وهي حالة يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرًا، ولكن إذا تركت فترة طويلة جدًا، تموت الألياف العصبية في العصب البصري ويصبح التلف دائمًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 نوعا من الفيتامينات ضرورية للجسم.. وعدم الحصول عليها من الأطعمة يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. ابرزها تساقط الشعر وضعف الرؤية

انتبه .. هذه العلامة في اليدين والقدمين تدل على نقص فيتامين مهم في جسمك

احترس .. 10 أمراض تسبب العمى

ترشيحاتنا

أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !.. فيديو

حقيقة نسب ملكة إنجلترا إليزابيث للرسول عليه الصلاة والسلام.. فيديو

قانون المعاشات الجديد للمطلقات.. 3 شروط لتحصلي عليه

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه شفاف.. سارة نخلة بإطلالة جريئة ومثيرة علي البحر

كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور