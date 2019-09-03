تسبب العمى.. خبراء يحذرون من تناول البطاطس المقلية بشكل مفرط

حذر مجموعة من الخبر من مخاطر الالتزام بنوع واحد من الطعام غير الصحي وتناوله لفترة طويلة، وذلك بعد أن عانى طفل يبلغ من العمر 17 عامًا من فقدان البصر الذي أصبح من المستحيل علاجه بعد تناوله نظامًا غذائيًا يعتمد رقائق البطاطس المقلية (الشيبسي) والمقرمشات فقط.



ووفقا لشبكة الـ"بي.بي.سي" البريطانية، اهتم أطباء العيون في بريستول بالشاب بعد أن تدهورت رؤيته إلى درجة العمى.



وأوضحت "بي بي سي" أن المراهق، منذ مغادرته المدرسة الابتدائية، كان يأكل فقط البطاطس المقلية، والخبز الأبيض، إضافة إلى شرائح لحم الخنزير أو السجق في بعض الأحيان.



وحينها، كشفت الاختبارات أنه يعاني من نقص حاد في الفيتامينات وأضرار في سوء التغذية، بعدما ذهب في عمر الرابعة عشرة لزيارة طبيبه لأنه كان يشعر بالتعب.



وفي ذلك الوقت، تم تشخيص حالته على أنه يعاني من نقص فيتامين ب 12 ونصحه الطبيب حينها بتناول مكملات غذائية، لكنه لم يلتزم بها ولم يحسن نظامه الغذائي السيئ.



وبعد ثلاث سنوات، تم نقله إلى مستشفى بريستول للعيون بسبب فقدانه البصر، حسب تقارير مجلة حوليات الطب الباطني.



وقال الدكتور دينيز أتان، الذي عالجه في المستشفى: "كان نظامه المراهق الغذائي يعتمد في الأساس على رقائق البطاطس المقلية كل يوم وأحيانًا قطع من الخبز الأبيض وأحيانًا شرائح لحم الخنزير، ولم يهتم بتناول أي فاكهة أو خضراوات".





وأعاد دكتور أتان فحص فيتامين المراهق، ووجدوا أنه منخفض في فيتامين B12 وكذلك بعض الفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى؛ النحاس والسيلينيوم وفيتامين D.



وأضاف أن المراهق يعاني من الاعتلال العصبي البصري التغذوي، وهي حالة يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرًا، ولكن إذا تركت فترة طويلة جدًا، تموت الألياف العصبية في العصب البصري ويصبح التلف دائمًا.

