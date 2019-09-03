برقم الجلوس.. رابط نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بمدرسة الضبعة المقرر انطلاقها غدا.. تعقد إلكترونيا على مدار يومين بمراكز التطوير التكنولوجي.. من دور واحد فقط.. ولا حق للطلاب المتخلفين في الالتحاق بالمدرسة