ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برقم الجلوس.. رابط نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:22 م
مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قد تم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى.

وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها  خبراء من المركز القومي للامتحانات.

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الدخول على الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg/

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الشروط والتفاصيل.. فتح الباب لقبول طلاب جدد بمدرسة الضبعة النووية حتى 15 يوليو.. المصروفات 3000 جنيه سنويا.. والوزارة تخصص رابطا إلكترونيا للتقديم

فيديوجراف| شروط قبول الطلاب بمدرسة الضبعة النووية

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس

اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية .. اعرف رقم جلوسك ومقر لجنتك الآن

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بمدرسة الضبعة المقرر انطلاقها غدا.. تعقد إلكترونيا على مدار يومين بمراكز التطوير التكنولوجي.. من دور واحد فقط.. ولا حق للطلاب المتخلفين في الالتحاق بالمدرسة

ترشيحاتنا

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

الحرية ورفع المعنويات.. ماذا قال الخطيب لـ مدرب الأهلي الجديد في أول لقاء ؟

فطار ساخن.. ريهام عبد الغفور واحمد السعدنى ايه الحكاية ؟

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

منافقة والبلوك حجمك.. التفاصيل الكاملة لخناقة أصالة وأحلام

بعد ظهورها بفستان بطيخي.. الجمهور لـ رانيا يوسف: اللوك يجنن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير