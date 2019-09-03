برقم الجلوس.. رابط نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قد تم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى.
وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.
الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات.
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الدخول على الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg/
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قد تم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى.
وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.
الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات.
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الدخول على الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg/