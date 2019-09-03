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أخبار العالم

نصب عيني عينك.. أغلى وجبة شاورما عالميا في القدس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سائحة أمريكية تعرضت لموقف مثير للدهشة خلال تواجدها للسياحة في القدس المحتلة، وأوضح موقع مفزاك لايف العبري، أن السائحة دخلت إلى مطعم شاورما البلدة القديمة الذي يمتلكه إسرائيلي، وطلبت وجبة شاورما وكأسا من البيرة.

وأوضح الموقع أنه بعد تناول الوجبة، توجهت السائحة إلى الكاشير لدفع الثمن، ففوجئت السيدة بأنه تم خصم مبلغ عشرة آلاف ومائة شيكل.

وأوضح لها عامل الكاشير أنه أصبح مدينا لها بحوالي 10 آلاف شيكل، فطالبته بإلغاء العملية وإعادة بطاقة الائتمان لها، فأخبرها أنه لا يمكنه فعل ذلك، وهو ما استدعى تدخل عمه الذي يملك محلا للمجوهرات بالقرب من محل الشاورما، فعرض عليها أن تشتري بالمبلغ مجوهرات من عنده، لكنها رفضت.

وعلى خلفية رفض السائحة، وعدها الرجل بمعالجة الموضوع في صباح اليوم التالي، لكنه لم يفعل شيئا، وعادت هي إلى أمريكا، بدون أن تحصل على أموالها حتى اليوم.

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