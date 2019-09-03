ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إمامة الصبي .. الإفتاء تحدد شروط إمامته وآراء الفقهاء فيها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:29 م
إمامة الصبي
إمامة الصبي
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه تجوز إمامة الصبي الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الحلم بعد، يعد صبيًا مميزًا وتصح الصلاة خلفه كإمام، مشيرًا إلى أن العبرة بعلم الإمام الصبي أحكام الصلاة وأركانها وشروطها وكيفية أدائها.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: « ما حكم إمامة الصبي ؟» أن الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامة الصبي للإنسان البالغ صحيحة في صلاة الفرض؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » رواه مسلم.

وأشار إلى ما رُوي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ لافتًا إلى أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وأضاف أمين لجنة الفتوى: "أما عن إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ فيرى جمهور الفقهاء صحتها لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامة الصبي في النافلة لا تجوز كإمامته على الرأي القائل بعدم صحتها في الفرض".

وتابع: فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي في الصلوات المفروضة والنوافل إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ من الصبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة الفريضة في الجامع دون ركعتي تحية المسجد.. الإفتاء تجيب

هل سجود السهو يجوز في السنن؟.. الإفتاء توضح

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة وهي تحمل طفلها لعدم البكاء.. فيديو

ترشيحاتنا

الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شاهد.. أحدث واغرب هدية تلقاها محمد رمضان

مش بالسيليكون.. عالم مصريات يكشف سر صور سوسن بدر الأخيرة.. فيديو

سيحدث أزمة كبيرة.. عضو بإدارة المصري متحدثا عن رحيل إيهاب جلال لقيادة المنتخب

لأول مرة منذ 3 مواسم.. الدوري السعودي بدون لاعبين مصريين

نائب إسكندرانى يفجر مفاجأة حول تحصيل رسوم من الشواطئ السياحية بـ المستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد

بأقراط كبيرة .. مى الغيطى بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور لها