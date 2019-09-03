الحكومة: تسهيل الإفراج الجمركي سيخفض أسعار السلع.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإفراج الجمركي يهم كل مصري وليس فقط المستوردين والمصنعين.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم الاتفاق على عدة محاور سوف يتم العمل عليها لتسهيل وتسريع عمليات الإفراج الجمركي.



وأشار: إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي سوف يرفع مستوى تنافسية الموانئ المصرية وتصبح محط اهتمام العالم، وأيضا سوف تسهم في انخفاض أسعار السلع.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يحدث تأخير في الإفراج عن السلع يقوم المستورد بنقل التكاليف التي يتكبدها إلى المستهلك.



