محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

أعلن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفة النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائمة فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020.



وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020.



وضمت القائمة 25 لاعبًا على النحو التالي:



المرمى: أليسون بيكر – أدريان - أندي لونيرجان.



الدفاع: ناثينيال كلاين – جو جوميز – ديان لوفرين – جويل ماتيب – أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ترينت أليكسندر أرنولد.



الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا - جيمس ميلنر – تشامبرلين – جورجينو فينالدوم – آدم لالانا - بيدرو شيريفيلا – إيزاك كريستي ديفيز.



ساديو ماني – ديفوك أوريجي – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح – شيردان شاكيري.



جدير بالذكر أن، ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي يقع في المجموعة الخامسة بجانب نابولي الإيطالي و سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.