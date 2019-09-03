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رياضة

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو ابوبكر
أعلن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفة النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائمة فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020.

وضمت القائمة 25 لاعبًا على النحو التالي:

المرمى: أليسون بيكر – أدريان - أندي لونيرجان.

الدفاع: ناثينيال كلاين – جو جوميز – ديان لوفرين – جويل ماتيب – أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ترينت أليكسندر أرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا - جيمس ميلنر – تشامبرلين – جورجينو فينالدوم – آدم لالانا - بيدرو شيريفيلا – إيزاك كريستي ديفيز.

ساديو ماني – ديفوك أوريجي – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح – شيردان شاكيري.

جدير بالذكر أن، ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي يقع في المجموعة الخامسة بجانب نابولي الإيطالي و سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

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