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فن

شاهد..مايا نصرى أثناء تصوير فيلمها الجديد ريما

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
مايا نصرى
مايا نصرى
القسم الميدانى
شاركت الفنانة مايا نصرى متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لها أثناء تصوير فيلمها الجديد "ريما".

وعلقت مايا على الصورة عبر تغريدتها قائلة : "عندما تكون في الشخصية، أثناء تصوير فيلمي الجديد #ريما".

وتفاعل متابعو مايا نصرى مع تغريدتها على هذا النحو المتماثل: بالتوفيق اشتقنالك، بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق يارب، وأخيرا اشتقنالك"

الجدير بالذكر أن فيلم "ريما" بدأ تصويره قبل إجازة عيد الأضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر واستكمل التصوير منذ أيام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.

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