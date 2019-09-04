شاهد..مايا نصرى أثناء تصوير فيلمها الجديد ريما

شاركت الفنانة مايا نصرى متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لها أثناء تصوير فيلمها الجديد "ريما".





وعلقت مايا على الصورة عبر تغريدتها قائلة : "عندما تكون في الشخصية، أثناء تصوير فيلمي الجديد #ريما".





وتفاعل متابعو مايا نصرى مع تغريدتها على هذا النحو المتماثل: بالتوفيق اشتقنالك، بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق يارب، وأخيرا اشتقنالك"



