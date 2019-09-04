رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر: امريكا ضيف شرف الدورة 26

أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضيف شرف المهرجان في دورته الـ26 والتي ستنطلق 10 سبتمبر الجاري وحتى 19 من الشهر نفسه.



جاء ذلك في كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل المهرجان.



وقال رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، إن ندوة إفريقيا يقام لها محور فكري خاص خلال الدورة الحالية من المهرجان بعنوان"المسرح الإفريقي المعاصر".



من جانبه، قال الشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، إن 10 عروض أجنبية ستشارك في هذه الدورة، بالإضافة إلى 8 عربية، و3 مصرية، وكذلك 4 عروض إفريقية من 18 عرضا تمثل 13 دولة إفريقية غير عربية.



وأوضح الشاعر محمد بهجت، أن المهرجان يدشن في دورته الجديدة أول موقع إلكتروني هو الأكبر على مستوى الوطن العربي يقدم خدمة أخبار المسرح المصري والعربي والعالمي، مشيرًا إلى أن المهرجان سيمنح"ميدالية التجريبي" لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصري تقديرًا لإسهاماتهم الفنية والنقدية في إثراء الحركة المسرحية وهم الفنانة سميرة عبد العزيز، والناقد المسرحي عبد الرازق حسين، والفنان سيد رجب، والكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، والمخرج أحمد كمال، والمخرج هناء عبد الفتاح،والناقد حازم شحاتة، والمخرج الراحل محمد أبو السعود.



وأضاف الشاعر محمد بهجت،أن المهرجان سيكرم مجموعة من الفنانين الأجانب، منهم الكاتب والمخرج لي بروير، (الولايات المتحدة)، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس (اليونان)، والدكتورة جيسيكا قهوة (أوغندا)، والمخرج المسرحي زياني شريف عياد (الجزائر)، والمخرج والفنان محسن العلي (العراق).