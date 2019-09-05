شاهد.. بريانكا شوبرا بإطلالة غربية

ظهرت بريانكا شوبرا نجمة بوليوود ، بإطلالة غربية خلال تجولها بأحد شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، حيث رصدتها كاميرات مصوري الباباراتزي.





وظهرت بريانكا شوبرا التي تبلغ 38 عامًا بفستان من لوني الأبيض والأسود مزين بالشراشيب ومكشوف من الساق مع الشعر المموج.





وباتت بريانكا شوبرا بعيدة عن الأعمال الفنية منذ زواجها من المغني الأمريكي نيك جوناس الذي يصغرها في العمر بـ 10 أعوام، شهر ديسمبر الماضي.





وتردد أن الثنائي الشهير يبحثان عن منزل في لوس انجلوس كي يستقرا به بعد ان قام نيك جوناس ببيع منزله الذي كان يسكنه قبل الزواج.