رواد السوشيال ميديا يسخرون من المذيعة علا الفارس بعد انضمامها للجزيرة

أثارت تغريدة الإعلامية الأردنية علا الفارس، عقب ظهورها الأول على قناة الجزيرة القطرية، جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موقف اعتبره مغردون بداية ”تطبيل“ من الإعلامية للدولة المنتقلة إليها حديثًا، بعدما غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية.



جاء ذلك، فور انتقال الفارس لقناة الجزيرة، وبدايتها هذا الأسبوع في الظهور على القناة التي تعتبر وفقًا لمنتقديها الناطق بلسان السياسات القطرية، وهو ما تنفيه القناة.



وغردت ”الفارس“ عبر حسابها على موقع ”تويتر“، تقول: ”أكثر من 15 مليون بحث على كلمة ”قطر“ في محركات البحث google خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم“.