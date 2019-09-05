جونسون يصفع نتنياهو: هدف بريطانيا حل الدولتين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وهو ما يمثل صفعة على وجة بنيامين نتنياهو خلال زيارته المفاجئة لـ لندن.



وجاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن اليوم، واضاف جونسون" "هدفنا كان ولا يزال هو حل الدولتين".



من جهته واصل نتنياهو مهاجمة ايران وقال "لقد أبلغنا هذا الصباح بخرق إيران وتحديها لمواصلة بناء ترسانة نووية ".



وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية لقائه مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون إنه "لدينا تحديات أمنية مع إيران"، ورحب بموقفه المؤيد لإسرائيل وضد معاداة السامية، فيما رد جونسون أنه "أريد أن أتحدث معك حول حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.



ويتوقع أن يلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم مع وزير الدفاع البريطاني، مارك إسبر. ويرافق نتنياهو كلا من قائد سلاح الجو وقائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي.



وقال نتنياهو، قبيل دخوله الطائرة متجها إلى لندن، إن "هذا الوقت ليس لإجراء محادثات مع إيران، وإنما لزيادة الضغوطات عليها."