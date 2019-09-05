مهرجان همسة يكرم محمد صبحي.. وهاني سلامة أحسن ممثل في 2019.. صور

نظمت امس رابطة اعلاميين الفن المصري EAMA ، حفل توزيع جوائز الدورة السابعة من "مهرجان همسة للآداب والفنون" بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتحية الفنان عمر خورشيد مقدم الحفل بالسادة الحضور والذي اشار الى ان هذه الدورة مهداة الى الفنان القدير محمود ياسين.



وتحدث رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصري ومن بعده تحدثت الفنانة مادلين طبر رئيس شرف المهرجان .



واستهل المهرجان في بدايته بتكريم الفنان القدير محمد صبحي والذي اشاد بالمهرجان ودوره في ربط الشعوب العربية من خلال الثقافة ودور مصر في اعمار الوعي الثقافي العربي.



ثم تم تكريم كل من الفنانين: يوسف شعبان، منى جبر، وفنان البانتومايم احمد نبيل وتكريم خاص لبطلة مصر في السباحة والتي تحدت مرضها بمتلازمة داون البطلة مريم وجيه.



وقد منح المهرجان تكريم خاص لروح الموسيقار عمر خورشيد وتم تقديم فقرة موسيقية لاهم ألحانه بقيادة عازف الجيتار إلهامي خورشيد.



وهذا العام من دورة المهرجان تم عمل مجموعة من الفاعليات سواء الندوات الشعرية او المعارض الفنية والتي اشرف عليها كل من: دكتورة ايمان انيس ودكتور سمير عبد الفضيل ومصممة الجرافيك رحاب عسكر، كل ذلك تحت رعاية: الاعلامي السعودي خالد المأربي والاعلامية الفلسطينية وفاء يوسف ومنظمة الحفلات دارين ادم.



وتم تقديم لجنة تحكيم الشعر والقصة وهم: سلطان الهالوصي- رئيسا- وعضوية: عصام خليفة، امير صلاح سالم، اصلان ابو سيف، ياسر فريد، عصام الرفاعي، نوران فؤاد ، صفاء البيلي، ناصر دويدار، علي مدكور، محمد هيكل، اشرف عزمي، وفاء العمدة ، الجزائرية حكيمة جريبيع، محمد هجرس، وليد المليجي، الليبي انيس بوجوري.



واعلنت اللجنة الشعراء الفائزين في مسابقة القصة القصيرة: المركز الثالث ايمان عبد الزيات والمركز الثاني العراقي اسماعيل آل رجب والمركز الاول دعاء البطراوي، وفي مسابقة الخاطرة: المركز الثالث ايناس الشنشوري والمركز الثاني عواطف الصيفي والمركز الاول الجزائري علاوة ياسر، وفي مسابقة الرواية: المركز الثالث السودانية مها مقداد والمركز الثاني عرفات سيد والمركز الاول يوسف حسن والقصة المميزة لـ مصطفى السبع ، وفي مسابقة الشعر العامي: المركز الثالث احمد حمود والمركز الثاني اميمة سلطان والمركز الاول محمد خليفة ، وفي مسابقة الشعر النثري: المركز الثالث مناصفة بين: التونسية بسمة الهواري والسعودية هدى مطاعن والمركز الثاني عباس المالكي والذي تعذره حضوره من العراق والمركز الاول الجزائري كريم دزيري، وفي مسابقة شعر التفعيلة: المركز الثالث التونسية سندس الرقيق والمركز الثاني التونسي احميدة الصولي والمركز الاول العراقي محمد الجاسم ، وفي مسابقة الشعر العمودي: المركز الثالث دعاء مختار والمركز الثاني محمد حافظ والمركز الاول عمرو فودة والقصيدة المميزة للعراقي راسم المرواني.



ثم جاءت لحظة توزيع جوائز صناع الدراما من قبل لجنة التحكيم والمكونة من: المخرج عادل عوض – رئيسا – وعضوية: الناقد سيد سلام والصحفية ميرفت عمر والاعلامي سمير فقيه، واعلنوا عن تكريم مجموعة من الفنانين المتميزين وهم: احمد صيام، محسن محي الدين، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، عبد الرحمن ابو زهرة وتسلمها عنه حفيده، بالإضافة الى: المؤلفين: محمد الغيطي و هاني سرحان و عبد الرحيم كمال وباهر دويدار، والشاعر الغنائي احمد البريء والمخرج رؤوف عبد العزيز.



واعلنت اللجنة عن افضل ممثل هذا العام وهو الفنان هاني سلامة عن دوره في مسلسل "قمر هادي" وكذلك افضل ممثل ظهر كضيف شرف الفنان احمد زاهر وافضل ممثل كوميدي الفنان حسام داغر، بالإضافة الى اعلان جوائز التمثيل للأدوار الثانية وجاءت كالتالي: الفنان هادي الجيار عن مسلسل "ولد الغلابة" والفنان محمود البزاوي عن مسلسل "ابو جبل" والفنان ادوارد عن مسلسل "ولد الغلابة" والفنانة فاطمة الكاشف عن مسلسل "كلبش" ج 3 والفنانة هبة مجدي عن مسلسل "ولد الغلابة"، ثم تم تكريم مجموعة من النجوم الشابة وهم: ثراء جبيل، هنادي مهنى، خالد انور، علي الطيب، كرم جابر، احمد كشك ، والطفل ياسين امير، وميار الغيطي ونظرا لسفرها تسلمتها والدتها الاعلامية منى بارومة.



واختتم الحفل بتكريم كل اسرة مجلة همسة والقائمين على تنظيم وادارة الحفل بداية من: مخرج الحفل المخرج القدير حسام الدين صلاح، ونائب رئيس المهرجان الشاعرة هويدا ناصيف، ومديرا المهرجان: مريم وعمرو الحصري، ومخرج بروموهات المكرمين الدكتور محمد يوزرسيف، ومديرة العلاقات العامة الفنانة الصاعدة برلنتي فؤاد، ومسئولي الضيوف: راسم محمد و عزة عيسى، والمركز الاعلامي بقيادة الصحفي أحمد حمدي، وكلا من: محمد بدر، حسين انسي، منة الله سالم، اسراء محمد، بسمة عبد الحكيم.