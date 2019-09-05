الأرصاد الكندية تحذر المواطنين من الإعصار دوريان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الكندية اليوم الخميس، من أن الإعصار (دوريان) قد يضرب عدة مناطق على الواجهة الأطلسية لكندا في نهاية هذا الأسبوع.



وكان إعصار دوريان على بعد حوالي 95 كم جنوب شرق تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، حوالي الساعة 8:35 صباح اليوم. وخلف الإعصار دوريان دمارا في جزر الباهاماس حيث كان نشطا خلال ثلاثة أيام.



وقال جان مارك كوتورييه من مركز الأعاصير الكندي "تبلغ سرعة الرياح حاليا حوالي 175 كليومترا في الساعة. ومن المؤكد أنها ستضعف قليلا. وبالنسبة لمنطقتنا، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة. وهذا لا يعني أن الأمر ليس خطيرا. وسيظل يشكّل تهديدا بسبب الرياح والأمطار."



من جانبها، طالبت السلطات في مقاطعة نوفاسكوتشا المواطنين الاستعداد لإعصار دوريان، مشيرة إلى أن الإعصار قد يمر شرق نوفا سكوتشا يوم السبت وغرب نيوفاوندلاند صباح يوم الأحد. وستهطل أمطار غزيرة ورياح قوية على جنوب شرق نيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوتشا وغرب نيوفاوندلاند وبعض و"باس كوت نور" في كيبيك.