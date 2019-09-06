أسماء الوزراء.. الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية فى هذا الموعد

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة السوداني، عن أداء الحكومة الجديدة بقيادة عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل.



وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كشف عن تشكيل حكومته الجديدة، والتي ضمت 18 وزيرا، من بينهم 4 سيدات، في انتصار جديد للمرأة السودانية.



كما فسر تأخير إعلانها إلى محاولة إيجاد توافق بين القوى السياسية كلها، فيما تقرر تأجيل إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة البنية التحتية والنقل.



وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:

لفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

الفريق شرطة الطريفى إدريس وزيرا للداخلية

أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية

إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي

نصر الدين عبد الباري للعدل

إبراهيم أحمد البدوي للمالية

أكرم علي التوم للصحة

محمد الأمين التوم للتربية والتعليم

عادل إبراهيم للطاقة والتعدين

ياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية

عيسى عثمان شريف للزراعة

لينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية

يوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

عمر بشير مانيس وزير دولة لمجلس الوزراء

نصر الدين مفرح للشئون الدينية والأوقاف

ولاء عصام البوشي للشباب والرياضة

مدني عباس مدني للصناعة والتجارة

فيصل محمد صالح للثقافة والإعلام