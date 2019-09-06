بإطلالة كلاسيكية.. ميرهان حسين تبهر متابعيها على انستجرام

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي على شاطئ البحر بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها بالتعليق على صورتها والتعبير عن حبهم الشديد لها.



وارتدت ميرهان حسين ملابس كاجوال ، حيث اختارت ارتداء بنطال جينز باللون الأزرق، مع بادى اصفر كت، وعليه جاكيت باللون الزيتي، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.



وتركت ميرهان حسين شعرها منسدلا عبر كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج ، حيث انها اختارت الظهور بإطلالة طبيعية بدون ماكياج لتبرز من جمال ورقة ملامحها.



ولم تتكلف ميرهان حسين في ارتداء الاكسسوارات، إلا أنها اكتفت بارتداء اسورة بسيطة باللون الأسود، مع قلادة صغيرة.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..