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فن

بصورة وتعليق.. بوسي شلبي تتغزل في رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
دلال عبد العزيز و
دلال عبد العزيز و رجاء الجداوي
مصطفى كرم
شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

واحتفلت دلال عبد العزيز مع مجموعة من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة " اصدقاء العمر" ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .

وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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