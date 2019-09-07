بصورة وتعليق.. بوسي شلبي تتغزل في رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
واحتفلت دلال عبد العزيز مع مجموعة من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي.
وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة " اصدقاء العمر" ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .
وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
واحتفلت دلال عبد العزيز مع مجموعة من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي.
وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة " اصدقاء العمر" ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .
وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.