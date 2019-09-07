بصورة وتعليق.. بوسي شلبي تتغزل في رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



واحتفلت دلال عبد العزيز مع مجموعة من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي.



وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة " اصدقاء العمر" ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



وتحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها ال 80 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.