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رياضة

اليوم.. الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي الكأس

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعى
يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر اليوم السبت متوجها إلى الإسكندرية وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها غدا الأحد في نهائي كأس مصر .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء غد الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط .

عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.

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