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ديني

تاسوعاء وعاشوراء.. البحوث الإسلامية يوضح فضل صيامهما

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:13 م
تاسوعاء وعاشوراء
تاسوعاء وعاشوراء
عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سُنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء : يوم العـاشـر " رواه البخاري .

وأضافت اللجنة: ورد في فضل صيام عاشوراء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم ، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء فى فتوى لها أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر المحرم.

وأضافت الإفتاء، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

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