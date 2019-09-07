مازلت تبحث عني فى كل امراة.. رسالة غامضة من ياسمين صبري تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت ياسمين صبري بإطلالة جذابة بارتدائها بادي أسود وفوقه جاكت أبيض مع ميك أب ترابي خفيف على وجهها.





وعلقت ياسمين صبري علي الصورة قائلة "أنت مازلت تبحث عني في كل امرأة".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "لا ومش هلاقي" و "قلبي يا ناس " و "الأسود واخد منك حتة" و "مبلاش تقلدي كيم كاردشيان والممثلين الاجانب في اللبس والميكب".