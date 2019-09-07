كان متواضع .. أسرة العالم المصرى المتوفى بالمغرب: ننتظر جثمانه وموته فجعنا

وقال محمود سمير نجل شقيق الراحل إنه من المقرر دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية تصفا في كفر شكر.





مشيرا إلى أن الترتيبات تتم في ضوء أن المعلومات تشير إلى أن وصول الجثمان سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وأن أسرة الراحل لا تعرف أي معلومات عنه حتى الآن وفي انتظار اتصالات الجهات المسئولة بهم.

حقيقة وفاة العالم النووي المصري





ظروف وفاة العالم النووي المصري في المغرب





نعى أهالي قرية تصفا بكفر شكر وأبناء مدينة العبور بمحافظة القليوبية العالم المصري الدكتور أبوبكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لوزارة الكهرباء، الذي توفي أثناء مشاركته بورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدت خلال الفترة من 2 – 6 سبتمبر الجاري بمدينة مراكش بالمملكة المغربية والفقيد من أبناء قرية تصفا مركز كفر شكر، وكان يسكن بمدينة العبور، وتعمل زوجته بالإدارة الصحية للمدينة.وأضاف أن آخر مرة رأى فيها عمه كان خلال إجازة عيد الأضحى الماضي مشيرا إلى أن وفاة عمه كانت مفاجئة بالنسبة للعائلة ومحبيه وأهالي قريته وأن هناك حالة من الترقب لمعرفة أسباب الوفاة موضحا أنهم في انتظار أي معلومات جديدة.كما أكد الأهالي وزملاء زوجة الراحل أنه كان إنسانا متواضعا جدا ويحب عمل الخير ويحرص على تقديم المساعدات الإنسانية ويحرص على التواجد والتواصل مع الجميع.وقالت الدكتورة أوديت يحيى، مدير الإدارة الصحية بالعبور إن زوجة العالم هي غادة عامر تعمل أخصائي تمريض ومسؤول مكافحة العدوى بالإدارة منذ سنوات وتتمتع بالخلق الرفيع ولم تحدث منها أي مشاكل طوال فترة عملها بالمكان، معبرة عن حزنها لسماع خبر وفاة العالم المصري.وأشارت إحدى زميلات زوجة الفقيد، وتدعى هيام، أن الدكتور أبوبكر كان متواضعا وأن آخر زيارة له للإدارة مقر عمل زوجته كان للمشاركة في حفل نظم بمناسبة إحالة مدير الإدارة الصحية بالعبور السابق للمعاش، وألقى خلال الاحتفال كلمة عن العلم وفضله، منوهة أن الإدارة طلبت منه عمل سلسلة من الندوات عن مجال الطاقة النووية والمجالات المطبقة بها في مجال الطب ورحب بالفكرة جدًا، موضحة أنه لا يبخل بعلمه أبدًا.وكانت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية التابعة لوزارة الكهرباء قد أصدرت بيانًا رسميًا حول وفاة الدكتور أبوبكر رمضان، وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية أفاد السفير أشرف إبراهيم بأنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبوبكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق الذي بدوره أبلغ المسؤلين عن الورشة وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.ومن ناحية اخرى قال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية إن العالم المصرى الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة - شعبة الرقابة الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وقد وافته المنية أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مشروع التلوث البحري وهو أحد مشاريع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي تم عقده خلال الفترة من 1-2 سبتمبر ۲۰۱۹ بمدينة مراكش - بالمملكة المغربية.وأمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة ، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفي في المغرب. وقد انتهت عملية التشريح الأولى أمس الجمعة، وكشفت أن الوفاه بسبب سكتة قلبية وستصدر نتائج التشريع النهائية اليوم . وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد.ومن جانبه كشف السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، عن تفاصيل وفاة العالم النووي المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والذي وافته المنية بالمغرب أول أمس، لاسيما بعد ان انتشرت أخبار عن اغتيال العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.وقال السفير المصري فى المغرب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن العالم النووي المصري تُوفى إثر نوبة تعب مفاجئة خلال مشاركته في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراكش منذ بداية الشهر الجاري.وأضاف السفير المصري أنه "أثناء الاجتماعات شعر بتعب واستأذن للصعود إلى غرفته"، إلا أن التعب تمكن منه فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ الاجتماع القائم، حيث تم اصطحابه إلى المستشفى إلا أنه كان توفي.اسباب وفاة العالم النووي المصريولفت السفير أشرف إبراهيم إلى أن وكيل العاهل العاهل المغربي أمر بتشريح الجثه، وهو إجراء روتيني يتم مع أي أجنبي يتوفي في المغرب، لافتًا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس الجمعة، إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية، مؤكدًا أن نتائج التشريح النهائية اليوم.وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد لمصر.كانت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمرت بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.وأفادت مواقع مغربية إخبارية، بأن رمضان توفى يوم الأربعاء داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.وأضافت المواقع أن رمضان كان متواجدا في مراكش لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية، وتم إيداع جثة الراحل بالمشرحة بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ليتم لاحقا تسليمه لعائلته.وذكرت مصادر طبية أن رمضان شعر بمغص في معدته قبل أن يتوجه للمصحة حيث توفي، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم.وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث لفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث.وأوضحت المواقع أن الخبير المصري سبق وشارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.