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رياضة

لاعب الأهلي ينشر صورة بصحبة وليد ازارو ورمضان صبحى 

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
صالح ورمضان وازارو
صالح ورمضان وازارو
محمد بدران
حرص صالح جمعة لاعب الأهلي، على مشاركة متابعيه بصورة له من مران الفريق على ملعب مختار التتش، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر صالح جمعة برفقة ووليد ازارو ورمضان صبحي، ونالت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
لاعب الأهلي ينشر صورة بصحبة وليد ازارو ورمضان صبحى 

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