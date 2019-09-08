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تعليم

الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
لأزهر تحصل على الجامعة
لأزهر تحصل على الجامعة المثالية
محمد شحتة
حصلت جامعة الأزهر، على لقب الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات لمتدربي مراكز الفنون بالجامعات المصرية للموسم الثالث، خلال الفترة من 2 حتي 9 سبتمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة 128 طالبا وطالبة بثماني جامعات وهي (القاهرة، الأزهر، طنطا، دمنهور، جنوب الوادي، المنيا، المنصورة، الإسكندرية).

كما حصلت الجامعة على خمس جوائز للتميز وهي: الطالبة هاجر مصطفي سليمان، جائزة التميز في مجال الموسيقى، والطالب زين العابدين علي، على جائزة التميز في مجال الفنون التشكيلية، والطالب أحمد محمد السعيد.

وحصل على جائزة التميز في مجال الفنون التشكيلية، والطالبة هاجر جميل محمد ورداني، على جائزة التميز في مجال المسرح، والطالب عزت محمد محمد الصاوي، على جائزة التميز في المسرح.

جدير بالذكر أن ورش العمل تستهدف رفع كفاءات الطلاب بالمراكز وتكوين منتخب فني من طلاب الجامعات ومحو الأمية الفنية، وكذلك استثمار طاقات الشباب وإطلاق مهاراتهم الإبداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية بالإضافة إلى بث روح التعاون بين الفرق وروح العمل الجماعي في مختلف الظروف.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ نادر حسن مدير إدارة النشاط الفني ووجدي عبد الهادي، مدير مراكز الفنون، وابتسام زيدان رئيسة النشاط الفني لفرع البنات.
الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز
الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز
الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز
الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز
الأزهر تحصل على الجامعة المثالية في أسبوع شباب الجامعات و5 جوائز تميز

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