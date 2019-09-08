احذر.. فيروس خطير يصيب هواتف أندرويد

تمكّن باحثون في مجال الأمن السيبراني، من اكتشاف برنامج خبيث جديد، أطلقوا عليه اسم الجوكر "Joker"، ويوجد مختبئًا في 24 تطبيقًا على متجر التطبيقات جوجل بلاي "Google Play".





وبحسب ما ذكره موقع "digital information world" التقني، أن عدد تحميلات هذه التطبيقات وصل إلى 472 ألف عملية تنزيل، بالرغم من أنها تطبيقات غير معروفة وليست شائعة الاستخدام.





وقال الباحثون، إن الفيروس من نوع حصان طروادة "Trojan"، وهو مصمم لنشر البرامج الخبيثة في الأجهزة الذكية وخاصة تطبيقات الهواتف المحمولة.





وأضافوا أن هذا الفيروس يجمع المعلومات من جهاز الضحية، ويقوم بنسخ لقائمة الاتصالات ونصوص المراسلات النصية، ثم يقوم بإرسالها مشفرة إلى خوادم الهاكرز.





وبالإضافة إلى ذلك يقوم هذا الفيروس بوظيفة "الناقر"، أى أنه يقوم بدلًا من المستخدم بالضغط على الإعلانات ويضيف المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام الرسائل القصيرة يحصل البرنامج على على رموز التأكيد للاشتراك في تلك المواقع.





ويستهدف هذا البرنامج الخبيث المستخدمين في بلدان معينة، ويقوم الفيروس تلقائيًّا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع قائمة خاصة من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.



