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رياضة

جيانا فاروق: ذهبية البريميرليج بروفة قوية لطوكيو 2020

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
نور عادل
أعربت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة البريميرليج والتى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر ٢٠١٩.

قالت جيانا: "سعيدة بالذهبية لأنها جاءت بعد منافسات قوية ومتفائلة بها لحصولى عليها فى اليابان التى تستضيف الأولمبياد واعتبرها بروفة قوية لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ فى ظل منافسات قوية".

عبّرت جيانا عن شكرها وامتنانها لكل لوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة، والبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى إليه، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لها، كما أثنت على جهود مدربها الخاص كابتن محمد عبدالرجال وكابتن عمرو سعد والجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن هاني قشطه.

حققت جيانا هذا الإنجاز والميدالية في وزن _61 كجم بعد الفوز في دور ال32 علي بطلة روسيا آنا رودين بالترجيح والفوز في دور ال16 علي بطلة اليابان مايا سوزوكى علي ارضها 1/0 وسحقت بطلة الاكوادور جاكلين فاكتوس في الربع نهائي بنتيجة 8/0 والتغلب علي المصنفة الأولى عالميا وأولمبيا الصينية شاو يان يين 5/0 والفوز في النهائي علي بطلة فرنسا ليلي هيرتولت 4/3.
جيانا فاروق: ذهبية البريميرليج بروفة قوية لطوكيو 2020

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