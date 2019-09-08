للعام الثانى على التوالى.. شرم الشيخ السينمائي يكرم يوسف شريف رزق الله

أعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى أن مؤسسة نون للثقافة والفنون التى ساهم فى تأسيسها مع الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بالتعاون مع الناقدة د. ماجدة واصف والمخرج داوود عبد السيد والمخرج الراحل د. محمد كامل القليوبى والناقدة ماجدة موريس ووديد شكرى، قررت إقامة حفل كبير بالأوبرا لتكريم الراحل الكبير فى حياته.



وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات حضرها بنفسه لتحديد محبيه من نجوم ونجمات السينما وكبار مخرجيها الذين عاصروه، والذين سيتحدثون فى الحفل كما حدد تفاصيل الحفل وبناء عليه تقدمت المؤسسة بطلب لوزارة الثقافة التى وافقت على الفور على إقامة الحفل بالمسرح الصغير بالأوبرا وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية قبل وفاته.



وأشار رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى إلى إصرار الوزارة على إقامة الحفل بعد الوفاة إلا أنه تقديرا لمهرجان القاهرة السينمائى الذى أعلن عن تكريم الراحل الكبير ونزولا على رغبة عائلته قررت مؤسسة نون عدم إقامة الحفل لاتاحة الفرصة لمهرجان القاهرة للاحتفال بالراحل الكبير حيث عمل مديرا فنيا للمهرجان لسنوات طويلة على أن يتم تكريمه خلال الدورة المقبلة للمهرجان العام المقبل.



وأعد مهرجان شرم الشيخ السينمائى تقديم فيلما تسجيليا طويلا من إخراج المخرج سامى محمد على حول الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق، لعرضه فى الدورة المقبلة للمهرجان تكريما له وتقديرا لانجازاته الكبيرة فى مجال السينما.



كان الناقد الراحل قد اعتذر عن عدم حضور تكريمه في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، ولكنه تسلم درع تكريم فى وقت لاحق.