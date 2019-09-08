متحدث الخارجية العراقية: نطالب بعودة سوريا للجامعة العربية.. ونبذ الخلافات يدحر الإرهاب

كشف الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، عن كواليس الجلسة النقاشية المغلقة التي دارت صباح اليوم الأحد على مستوى المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة السفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.





وقال الدكتور أحمد الصحاف، في تصريحات لـ«صدى البلد»، «انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سعادة السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية».





وتابع الدكتور أحمد الصحاف، أنه من المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماعات الدورة 152 على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق، الذي وصل صباح اليوم إلى القاهرة ليترأس الاجتماع الوزاري العربي.





وأوضح الدكتور أحمد الصحاف، أن السفير الدليمي دعا في كلمة افتتاحية له بهذه المناسبة، إلى إعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، مطالبًا في ذات الوقت السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والركون الى الحوار بغية الوصول الى الأمن والاستقرار في بلادهم.





وقال الدكتور أحمد الصحاف إن السفير العراقي في القاهرة أكد أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات متسارعة تتطلب إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الإخطار الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، مشددًا على ضرورة تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.





وتطرق السفير الدليمي، خلال كلمته الافتتاحية اليوم، إلى الإرهاب وكيف عانى العراق منه، قائلا، وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية العراقية، «إن العراق سبق وعانى من الجماعات الإرهابية التي دمرت مدنًا كثيرة في البلاد، ولكن تمكن الجيش العراقي من دحر الإرهاب، مما أتاح الشروع في البدء بإعادة إعمار هذه المدن.





كما دعا السفير العراقي إلى تضافر الجهود العربية من اجل مكافحة الاٍرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لذلك سياسيًا واعلاميًا وثقافيًا، مؤكدًا أهمية دعم العراق في إعادة الإعمار بعد الانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي.





وحول القضية الفلسطينية، فقد عرض السفير العراقي رية دولته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أنها تظل قضية العرب المركزية، منوهًا الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد المقدسات والشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي الى ضرورة تحمل مسئولياته من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



