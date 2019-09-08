الأرجنتين تهزم بيلاروسيا 3 / 2 فى كأس العالم للكرة الطائرة

فاز المنتخب الارجنتينى على نظيره البيلاروسى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الاحد ضمن منافسات اليوم الرابع بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.



اقيمت المباراة بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الاشواط كالتالى : 23-25 و25-18 و25-16 و12-25 و15-10 لصالح الارجنتين .



يذكر ان منتخبات روسيا المتصدرة حتى الان برصيد ٦ نقاط تليها رومانيا بنفس الرصيد ثم تايلاند برصيد ٤ نقاط تأهلوا لدور ال١٦.



وجاءت بيلاروسيا فى المركز الرابع بعد ان ارتفع رصيدها الى ٣ نقاط ثم الارجنتين التى ارتفع رصيدها الى برصيد نقطتين ليتأجل بذلك حسم الصراع على بطاقة التأهل الرابعة لدور ال١٦ بالمجموعة الى غدا، حيث سيخوض منتخب الارجنتين مباراة غدا بالجولة الاخيرة امام تايلاند ...فيما سيحصل منتخب بيلاروسيا على راحة من المباريات بعد ان خاض جميع مبارياته بالمجموعة .